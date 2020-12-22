   Aballah Rwaished - رحلتي  

سيف الدين مخلوف في برنامج ''الاتجاه المعاكس'' هذا المساء

Publié le Mardi 22 Decembre 2020 - 17:08 قراءة: 0 د, 7 ث
ينزل سيف الدين مخلوف ضيفا في برنامج ''الاتجاه المعاكس'' على قناة الجزيرة القطرية على الساعة الثامنة بتوقيت تونس.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 217390

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mardi 22 Decembre 2020 à 18h 04m |           
و هل ستنقل الوطنية1،تحتّى2،هذا اللقاء الصحفي مباشرة؟ربّما ذلك يزيدها في نسبة المشاهدة...ام انّ المديرين ليس لهم ترخيص من النقابة الاساسية؟

BHIHIEZZ  ()  |Mardi 22 Decembre 2020 à 17h 54m |           
بالنسبة لي سالتزم بالقرارات الصادرة عن نقابة الصحافيين واتحاد الشغل والنساء الديمقراطيات



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