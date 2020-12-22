   Farid - أول همسة  

بعد تصريحه بأن تونس كانت تحت الحماية وليس الاستعمار، قيس سعيّد يؤكّد: تاريخنا حافل بالبطولات في مواجهة الاستعمار

Publié le Mardi 22 Decembre 2020 - 12:57 قراءة: 0 د, 36 ث
باب نات - قال الاثنين 21 ديسمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش ان الدولة ستتصدى لمن وصفهم الوحوش الكواسر الذين ينفذون الاغتيالات.

وتابع بنبرة حازمة "تاريخنا حافل بالبطولات في مواجهة الاستعمار.... ولن نسمح لأحد بأن يمس من الدولة التونسية ومن يعتقد انه قادر على ذلك فهو واهم".


وقد أثار حديث رئيس الجمهورية عن الاستعمار عديد التفاعلات حيث ذكّر النشطاء بتصريح الرئيس على هامش زيارته الى فرنسا بأن تونس كانت تحت الحماية الفرنسية وليس الاستعمار.

ودعا النشطاء رئيس الجمهورية الي التوقف عن الخطابات والكلمات المرتجلة والمطوّلة اللتي تثير التوتر ومزيدا من القلق والاكتئاب للشعب ... وتغيير الاستراتيجية الاتصالية المعتمدة التي اساءت حسب تقدير النشطاء لصورة الرئيس....

الفيديو: الدقيقة 8 و24 ث




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217366

Sly  (Tunisia)  |Mardi 22 Decembre 2020 à 13h 16m |           
السيد الرئيس كل مرّة يتكلّم يركبلي الستراس ... بمضمون الخطاب والشكل...
انتخبته وندمت

يا حسرة على عم الباجي ... كان خطابه يفرهد ويبعث الأمل بالرغم ما كانت تعاني تونس من مشاكل



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