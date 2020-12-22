بعد تصريحه بأن تونس كانت تحت الحماية وليس الاستعمار، قيس سعيّد يؤكّد: تاريخنا حافل بالبطولات في مواجهة الاستعمار

باب نات -

قال الاثنين 21 ديسمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش ان الدولة ستتصدى لمن وصفهم الوحوش الكواسر الذين ينفذون الاغتيالات.وتابع بنبرة حازمة "تاريخنا حافل بالبطولات في مواجهة الاستعمار.... ولن نسمح لأحد بأن يمس من الدولة التونسية ومن يعتقد انه قادر على ذلك فهو واهم".وقد أثار حديث رئيس الجمهورية عن الاستعمار عديد التفاعلات حيث ذكّر النشطاء بتصريح الرئيس على هامش زيارته الى فرنسا بأن تونس كانت تحت الحماية الفرنسية وليس الاستعمار.ودعا النشطاء رئيس الجمهورية الي التوقف عن الخطابات والكلمات المرتجلة والمطوّلة اللتي تثير التوتر ومزيدا من القلق والاكتئاب للشعب ... وتغيير الاستراتيجية الاتصالية المعتمدة التي اساءت حسب تقدير النشطاء لصورة الرئيس....