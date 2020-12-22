   Farid - أول همسة  

هشام المؤدب: سفير فرنسا الجديد جاء في مهمة خاصة ومنذ تعيينه لاحظنا تصعيدا سياسيا واجتماعيا بهدف تغيير الخارطة السياسية

Publié le Mardi 22 Decembre 2020 - 12:44 قراءة: 0 د, 35 ث
باب نات - قال الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، العميد هشام المدب إن السفير الفرنسي الجديد جاء الي تونس في مهمة خاصة مؤكدا أنه دعا السلطات الأمنية الي الانتباه اليه.

واشار الاثنين 21 ديسمبر، في حوار على قناة الزيتونة أنه ومنذ قدوم السفير الفرنسي الجديد شهدت البلاد تصعيدا سياسيا واجتماعيا وضغطا في اتجاه خلط الأوراق وتغيير الخارطة السياسية قبل تسلّم الرئيس الأمريكي جو بايدن للسلطة في 20 جانفي المقبل.


وأوضح أن فرنسا تريد ان يكون "جماعتها" مثل الدستوري الحر وحزب محسن مرزوق في السلطة حتى تحمي مصالحها.

واعتبر ان العملية الارهابية الأخيرة تتنزل في سياق هذا الضغط الفرنسي على تونس مشيرا الي أن الامارات أيضا تمارس نفس الضغوطات على تونس.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217364

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 22 Decembre 2020 à 13h 23m |           
فرنسا و محور الشر الاماراتي هدفهم هدم الديمقراطية و وضع عملائهم



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