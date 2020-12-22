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بلاغ وزارة الفلاحة حول التوقّي من أنفلونزا الطّيور

Publié le Mardi 22 Decembre 2020 - 15:07 قراءة: 0 د, 37 ث
باب نات - في اطار تدابير التوقي والإجراءات الاحترازيّة إلى تسجيل ظهور مرض أنفلونزا الطّيور الشديد الضراوة H5N8 خلال الفترة الأخيرة وتحديدا في العديد من البلدان الأوروبية واعتبارا إلى توريد أعداد كبيرة من طيور الزينة من أوروبا والتي تشكل خطرا على بلادنا، تذكر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الموردين بـما يلي:

- القيام بالاتصال بالمصالح البيطريّة الرسميّة المختصّة قبل أي عمليّة توريد لطيور الزّينة بموجب النّصوص التشريعيّة الوطنيّة السّارية المفعول للإطّلاع على الحالة الصحيّة لبلد التصدير والتماس نموذج الشّهادة الصحيّة البيطريّة المستوجبة في الغرض بالإضافة إلى الشّروط والإجراءات الواجب توفيرها بمركز الحجر البيطري لطيور الزّينة عند توريدها إلى بلادنا،


- عند كل عمليّة توريد طيور الزّينة القيام بالاستظهار ببطاقات التّحاليل المخبريّة الرّسميّة التّي تثبت خلوّ طيور الزّينة المورّدة إلى بلادنا من مرض أنفلونزا الطّيور ومرض النيوكاستل.

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