الدكتور ذاكر لهيذب يعلن مغادرته المستشفى العسكري للالتحاق بالقطاع الخاص

أعلن الاثنين 21 ديسمبر، الدكتور ذاكر لهيذب أنه سيغادر المستشفى العسكري بالعاصمة للاتحاق بالقطاع الخاص.وقال لهيذب وهو طبيب وناشط في مواقع التواصل الاجتماعي "يوم 31 ديسمبر من عام الكورونا تنتهي تجربة 18 سنة بالمستشفى العسكري بتونس،تجربة قيمة في مؤسسة عريقة ساهمت بكل جهدي و طاقتي في تميزها تاركًا جزءا من جسمي في قاعة القسطرة".وتابع قائلا "سأنطلق في تجربة مهنية جديدة في القطاع الخاص أتمنى أن تكون بنفس النجاح والتميز" متقدما بالشكر لأساتذته وزملائه ومختلف العاملين بالمستشفى.