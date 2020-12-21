رئيس الدولة يشرف على موكب تأبين 3 من أعوان الحرس و يعود جريحين في المستشفى العسكري

باب نات -

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الاثنين 21 ديسمبر 2020 بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بثكنة العوينة على موكب تأبين أبطال الحرس الوطني الوكيل سيف الدين التليلي والعريف أول حسام وناس والعريف أول أشرف الرواحي شهداء الواجب الذين توفوا فجر اليوم إثر الحادث الذي جد حين كانوا يؤدون الواجب المقدس دفاعا عن عزة الوطن.وخلال هذا الموكب الذي حضره رئيس الحكومة هشام مشيشي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وآمر الحرس الوطني إلى جانب عائلات شهداء الواجب وعدد من إطارات وأعوان وزارة الداخلية، تقدّم رئيس الدولة بأحر التعازي لعائلات أبطال المؤسسة الأمنية ولكافة الشعب التونسي راجيا من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان ، كما تمنّى الشفاء العاجل للجريحين.وإثر ذلك تحول رئيس الجمهورية إلى المستشفى العسكري للاطمئنان على صحة الملازم أول رضا الهمامي والعريف أول محمد الهويملي اللذين أصيبا في نفس الحادث وتحادث معهما متمنيا لهما الشفاء العاجل كما استمع الى معطيات علمية وتشخيص لوضعهما الصحي من قبل الإطار الطبي وشبه الطبي بحضور مدير عام الصحة العسكرية.