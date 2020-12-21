رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.وقد تناول هذا الاجتماع الوضع العام في البلاد والدور الذي تلعبه القوات المسلحة خلال هذه الفترة.وأكد رئيس الجمهورية مجددا ثقته المطلقة في القوات المسلحة الأمنية والعسكرية وفي وطنيتها وفي قدراتها وعزمها الثابت الذي لا يلين على الحفاظ على مؤسسات الدولة.