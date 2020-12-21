   fairouz - Ya mokhtar  

رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

Publié le Lundi 21 Decembre 2020 - 16:05 قراءة: 0 د, 19 ث
ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.
وقد تناول هذا الاجتماع الوضع العام في البلاد والدور الذي تلعبه القوات المسلحة خلال هذه الفترة.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا ثقته المطلقة في القوات المسلحة الأمنية والعسكرية وفي وطنيتها وفي قدراتها وعزمها الثابت الذي لا يلين على الحفاظ على مؤسسات الدولة.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217314

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Lundi 21 Decembre 2020 à 16h 36m |           
هل ان هذا المجلس منصوص عليه في الدستور ضمن هياكل الدولة؟لا اظن...يكون من المحبذ في مثل هذه الحالات،ولزيادة التنسيق،ان تدرج مثل هذه الاجتماعات في نطاق مجلس الوزراء،و يترأس الاجتماع سيادة رئيس الدولة اذا كان الامر بالاهمية القصوى،او اذا اراد الرئيس تقديم بعض الاقتراحات الهامة في مجالي الدفاع او الخارجية....هذا هو دستورنا،وعلينا تطبيقه و على الجميع رعايته



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