   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

الحزب الجمهوري يدعو إلى غلق المجال الجوي فورا أمام البلدان التي بها سلالة جديدة لكورونا

Publié le Lundi 21 Decembre 2020 - 13:05 قراءة: 0 د, 20 ث
دعا الحزب الجمهوري في بيان له وزارة الصحة والحكومة التونسية، إلى الإعلان الفوري عن إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات القادمة من البلدان التي ظهرت بها سلالة جديدة لفيروس كورونا، وذلك حماية للتونسيين حتى لا يزداد الوضع الصحي تدهورا في البلاد.

كما طالب الحزب الجمهوري بإلغاء جميع أشكال الإحياء الجماعي لاحتفالات رأس السنة.


يُذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أكدت ظهور سلالة جديدة للفيروس التاجي بعدد من البلدان.

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