الناظور - تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات

تمكنت يوم 18 ديسمبر 2020 دورية تابعة لمركز حرس المرور بالطريق الوطنية رقم 03 كلم 95 مستوى جهة الناظور من ضبط سيارة على متنها 3 أشخاص تتراوح اعمارهم بين (34و 38 سنة) قاطنين بجهة مجاز الباب من ولاية باجة وحجز لديهم 14 صفيحة من مخدر القنب الهندي و3 كبسولات تحتوي على مادة يشتبه في كونها مخدر "الكوكايين" ومبلغا ماليا وهواتف جوالة وصكوك بنكية بها مبالغ مالية مختلفة ودفتر صكوك.



ووفق بلاغ للداخلية اذنت النيابة العمومية بإحالة الموضوع على فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالفحص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



