   Aziza Jalel - مستنياك  

تنصيب الرئيسة المديرة العامة للSTIR

Publié le Samedi 19 Decembre 2020 - 12:05 قراءة: 0 د, 26 ث
أشرفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير الجمعة 18 ديسمبر 2020 على موكب تنصيب الرئيسة المديرة للشركة التونسية لصناعات التكرير السيدة فاختة المحواشي خلال اجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة.

ونوهت الوزيرة بهذه المناسبة بجهود القائمين على الشركة الوطنية لصناعات التكرير التي تضطلع بدور محوري في الاقتصاد الوطني على مستوى نشاط التكرير والمحروقات وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية .


كما أكدت السيدة سلوى الصغير حرصها على مواصلة بذل مزيد المجهودات من إطارات وأعوان الشركة متوجهة بأحر التهاني للرئيسة المديرة العامة الجديدة ومتمنية لها التوفيق والنجاح في مهامها القادمة.

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