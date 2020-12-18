صورة اليوم " مشارك في أيام قرطاج السينمائية يثير جدلا بسبب مظهره

مع افتتاح أيام قرطاج السينمائية مساء الجمعة تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة لأحد المشاركين في التظاهرة الثقافية الابرز في تونس.هذا الشخص أثار جدلا بسبب مظهره الخارجي .الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان سيعرض لرواده أكثر من 120 فيلما في 16 قاعة سينما.افتتحت هذه الدورة اليوم 18 ديسمبر بعرض 6 أفلام تونسية قصيرة هي المصباح المظلم في بلاد الطرنني لطارق خلادي والوقت الذي يمر لسنية شامخي وعلى عتبات السيدة لفوزي الشلي والماندا لهيفل بن يوسف وسوداء 2 لحبيب المستيري، بالإضافة إلى فيلم السابع لعلاء الدين بوطالب.وسيُتابع روّاد المهرجان العروض الأولى، على المستوى الوطني، لخمسة أفلام هي الرجل الذي باع ظهره لكوثر بن هنية والمدسطنسي لحمزة العوني والهربة لغازي زغباني، إلى جانب الفيلم الفلسطيني 200 متر لأمين نايفة وكذلك فيلم ليلة الملوك للمخرج فيليب لاكوت من الكوت ديفوار.واختار القائمون على المهرجان 34 فيلما طويلا وحوالي 66 فيلما قصيرا، تمّ عرضها في أيام قرطاج السينمائية منذ تأسيسها سنة 1966 إلى 2019.وتم انتقاء 12 فيلما طويلا وكذلك 12 فيلما قصيرا لعرضها خلال هذه الدورة، وهي أفلام سبق لها أن حصدت جوائز تانيت في المهرجان.وسيتم عرض هذه الأشرطة ضمن قسم التانيت التونسي.وتُكرّم أيام قرطاج السينمائية أربعة مخرجين عُرفوا بتأثيرهم في المشهد السينمائي وفي صناعة السينما، وهم سلمى بكار وعبد اللطيف بن عمار وماد هوندو من موريتانيا والسينغالي جبريل ديوب مامبيتي.وحافظت أيام قرطاج السينمائية على فقراتها التي دأبت على تنظيمها على غرار سينما السجون وسينما المدارس وغيرها من اللقاءات والعروض.