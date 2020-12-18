وزير الصحّة يشارك في النّدوة الدّوليّة حول رصد الأماكن السالبة للحريّة في سياق كوفيد 19

باب نات - أكّد وزير الصحّة الدكتور فوزي مهدي صباح اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 لدى مشاركته في المنتدى الدّولي للهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب المنعقدة على مدى يومين حول موضوع "رصد الأماكن السّالبة للحريّة في سياق كوفيد 19"، أنّ الجوانب الصحيّة، الجسديّة منها والنفسيّة، أثناء فترات الحجر الصحّي الذّاتي أو الإجباري، والتّدابير ذات الصبغة الوقائيّة والعلاجيّة الخاصّة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس تتطلّب دوما من جميع المتدخّلين التفكير والتحاور والتّوافق بما يؤمّن احترام الإجراءات والبروتوكولات الصحيّة مع الالتزام بمتطلّبات التعهّد بآثارها الصحيّة والنفسيّة وفق ما تحتّمه على الأطبّاء والأعوان الصحيّين السّاهرين والمتابعين لهذه الحالات، مقتضيات الأخلاقيّات المهنيّة والمعاهدات الدّوليّة السّاهرة على احترام الذّات البشريّة وضمان الأمن الصحّي للسّكان.



