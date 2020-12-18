باب نات - أكّد وزير الصحّة الدكتور فوزي مهدي صباح اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 لدى مشاركته في المنتدى الدّولي للهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب المنعقدة على مدى يومين حول موضوع "رصد الأماكن السّالبة للحريّة في سياق كوفيد 19"، أنّ الجوانب الصحيّة، الجسديّة منها والنفسيّة، أثناء فترات الحجر الصحّي الذّاتي أو الإجباري، والتّدابير ذات الصبغة الوقائيّة والعلاجيّة الخاصّة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس تتطلّب دوما من جميع المتدخّلين التفكير والتحاور والتّوافق بما يؤمّن احترام الإجراءات والبروتوكولات الصحيّة مع الالتزام بمتطلّبات التعهّد بآثارها الصحيّة والنفسيّة وفق ما تحتّمه على الأطبّاء والأعوان الصحيّين السّاهرين والمتابعين لهذه الحالات، مقتضيات الأخلاقيّات المهنيّة والمعاهدات الدّوليّة السّاهرة على احترام الذّات البشريّة وضمان الأمن الصحّي للسّكان.
وزير الصحّة يشارك في النّدوة الدّوليّة حول رصد الأماكن السالبة للحريّة في سياق كوفيد 19
En continu
الجمعة 18 ديسمبر 2020 | 3 جمادي الأول 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:07
|14:48
|12:23
|07:27
|05:54
|
18°
|19°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|19°-14
|18°-15
|18°-14
|19°-14
|18°-13
- Avoirs en devises
22526,4
(17 dec)
- Jours d'importation
157
- 1 € = 3,29110 DT 1$ =2,72843 DT
- Solde Compte du Trésor (17 dec) 1885,0 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 561 661) تونس: حصيلة الوفيات تتخطى حاجز
(214 259) نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع ا
(200 600) فرنسا: أكثر من 17 ألف إصابة بفيروس
(103 105) فيروس كورونا: حصيلة قياسية للوفيات
( 66 209) إيطاليا تسجل 993 وفاة بكورونا وهو
( 65 916) إصابات كورونا تتخطى 63 مليونا حول
( 46 904) شقيقة سامي الفهري للطفي العبدلي :
( 35 871) محمد العفاس يقبل اعتذار جودة ناجح
( 33 223) كورونا.. 78 وفاة في المغرب و55 بال
( 29 797) نسرين بن علي تتفاعل مع خبر زواج وا
( 28 830) هكذا ردّ المشيشي على سؤال صحيفة "ل
( 26 814) سالم لبيض يرد على العفاس :" لعنة ا
( 24 742) مراد الزغيدي يكشف: تسريب مدوي يؤك
( 23 981) محمد الحامدي لحاتم بن سالم: يا حقي
( 23 478) فضحهم ولد أمو! اليوم ثار المجلس و
( 23 305) انسحاب نواب اثر مداخلة العفاس حول
( 23 153) سامية عبو تكشف كواليس اجتماع 11 نو
( 23 052) على قناة التاسعة: تبادل شتائم بين
( 22 124) مدير معهد باستور يردّ على مخلوف:
( 21 921) سهام بن سدرين: اكثر ملف أثّر فيا،
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 217150