وحدات الجيش الوطني تحجز سلعا وأقراصا مخدرة تفوق قيمتها 2 مليون دينار

باب نات -

نجحت التشكيلات العسكرية العاملة بقطاع رمادة في أوقات مختلفة من مساء أمس الخميس 17 ديسمبر 2020 من توقيف سيارة تهريب أولى بعد إطلاق أعيرة نارية تحذيرية حيث كانت تتنقل داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة “جنّين” وعلى متنها 3 مهربين تونسيين وبتفتيشها تم العثور على 338400 قرص مخدر بقيمة ماليّة ناهزت 2 مليون دينار إضافة إلى كميات من السجائر والمعسّل.ووفق بلاغ لوزارة الدفاع, تمكنت نفس الوحدات في وقت لاحق من توقيف سيارة تهريب ثانية بنفس المنطقة وعلى متنها مهربين تونسيين اثنين وبتفتيشها تم العثور على 25500 علبة سجائر بقيمة ماليّة تفوق 76 ألف دينار.وقد تم تسليم الأشخاص والمحجوز إلى المصالح الديوانية بالجهة لإتمام الإجراءات القانونية.