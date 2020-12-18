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انس الحمايدي يعلن رفع اضراب القضاة

Publié le Vendredi 18 Decembre 2020 - 11:44 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - صرح اليوم انس الحمايدي رىيس جمعية القضاة التونسيبن خلال ندوة صحفية انه تقرر رفع اضراب القضاة أثر امضاء اتفاق بين جمعية القضاة التونسيبن واطراف من الحكومة وان العمل بالمحاكم سينطلق يوم الاثنين بمختلف الدوائر القضائية بعد الاتفاق بين جمعية القضاة واطراف الحكومة على مطالب القضاة وانجاز محضر اتفاق بين الطرفين وهي تحسين العمل بالمحاكم ،وتمكين القضاء من ادوات استقلاله. تدعبم مكانة السلطة الفضائية والترفيع في ميزانية القضاء العدلي والاداري ودعم مكانة القضاة وفق المعايير الدولية وتوفير مبدأ الامان المالي للقاضي ...



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217137

Cartaginois2011  ()  |Vendredi 18 Decembre 2020 à 12h 09m |           
نعم لضمان مبدا الامان المالي للقاضي،مثل توفير القروض لكل من يطلب ذلك،بشروط ميسرة بتدخل الحكومة حتى لا بكون القاضي محل ضغوط،نعم لتحسين ظروف العمل،لكن لا للزيادات في المرتبات دون ضوابط و حساب



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