باب نات - صرح اليوم انس الحمايدي رىيس جمعية القضاة التونسيبن خلال ندوة صحفية انه تقرر رفع اضراب القضاة أثر امضاء اتفاق بين جمعية القضاة التونسيبن واطراف من الحكومة وان العمل بالمحاكم سينطلق يوم الاثنين بمختلف الدوائر القضائية بعد الاتفاق بين جمعية القضاة واطراف الحكومة على مطالب القضاة وانجاز محضر اتفاق بين الطرفين وهي تحسين العمل بالمحاكم ،وتمكين القضاء من ادوات استقلاله. تدعبم مكانة السلطة الفضائية والترفيع في ميزانية القضاء العدلي والاداري ودعم مكانة القضاة وفق المعايير الدولية وتوفير مبدأ الامان المالي للقاضي ...
انس الحمايدي يعلن رفع اضراب القضاة
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