   Georges Wassouf - قول كلمتين  

النقابة الوطنية للمهن الموسيقية تندد بالتطبيع مع اسرائيل و تستهجن ما قام به نعمان الشعري

Publié le Vendredi 18 Decembre 2020 - 09:56 قراءة: 0 د, 12 ث
باب نات - اصدرت النقابة الوطنية للمهن الموسيقية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اكدت فيه رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني و ادانتها لما قام به الفنان نعمان الشعري الذي ادى اغنية مع فنان إسرائيلي و اعترف بزيارته لإسرائيل و غنائه هناك .

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