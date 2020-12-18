النقابة الوطنية للمهن الموسيقية تندد بالتطبيع مع اسرائيل و تستهجن ما قام به نعمان الشعري

باب نات - اصدرت النقابة الوطنية للمهن الموسيقية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اكدت فيه رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني و ادانتها لما قام به الفنان نعمان الشعري الذي ادى اغنية مع فنان إسرائيلي و اعترف بزيارته لإسرائيل و غنائه هناك .



