باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة الجزيرة ان أهم مكسب حققته الثورة التونسية هو الحرية و أضاف ان محمد البوعزيزي عندما أحرق نفسه فقد أحرق الخوف الذي استوطن قلوب التونسيين ، اما عن عدم تحقيق أهداف الثورة الاقتصادية فقد اعاده الى الصراعات السياسية و غياب الثقافة الديمقراطية ملاحظا ان الثورة مسار يشهد انتكاسات لكنها ستحقق اهدافها...
بولبابه سالم لقناة الجزيرة : منجز الحرية حققته الثورة وهو أهم قيمة إنسانية و الثورات تعيش انتكاسات
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