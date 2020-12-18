بولبابه سالم لقناة الجزيرة : منجز الحرية حققته الثورة وهو أهم قيمة إنسانية و الثورات تعيش انتكاسات

باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة الجزيرة ان أهم مكسب حققته الثورة التونسية هو الحرية و أضاف ان محمد البوعزيزي عندما أحرق نفسه فقد أحرق الخوف الذي استوطن قلوب التونسيين ، اما عن عدم تحقيق أهداف الثورة الاقتصادية فقد اعاده الى الصراعات السياسية و غياب الثقافة الديمقراطية ملاحظا ان الثورة مسار يشهد انتكاسات لكنها ستحقق اهدافها...



