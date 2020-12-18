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بولبابه سالم لقناة الجزيرة : منجز الحرية حققته الثورة وهو أهم قيمة إنسانية و الثورات تعيش انتكاسات

Publié le Vendredi 18 Decembre 2020 - 09:53 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة الجزيرة ان أهم مكسب حققته الثورة التونسية هو الحرية و أضاف ان محمد البوعزيزي عندما أحرق نفسه فقد أحرق الخوف الذي استوطن قلوب التونسيين ، اما عن عدم تحقيق أهداف الثورة الاقتصادية فقد اعاده الى الصراعات السياسية و غياب الثقافة الديمقراطية ملاحظا ان الثورة مسار يشهد انتكاسات لكنها ستحقق اهدافها...

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