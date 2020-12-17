نحو إقامة شراكة فاعلة في مجال طبّ أعصاب الأطفال بين تونس وموريتانيا

باب نات -

استقبل وزير الصحّة فوزي مهدي صباح اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 الدكتورة هالة محمد موسى أوّل طبيبة أعصاب الأطفال بجمهوريّة موريتانيا، المجازة من بريطانيا والولايات المتّحدة، التّي تزور تونس بدعوة من الجمعيّة التّونسيّة لطبّ أعصاب الأطفال والمراهقين.وقد مكّن اللّقاء من التّباحث حول سبل دفع التعاون بين البلدين لبعث أوّل قسم استشفائي لطبّ أعصاب الأطفال بمركز الاختصاصات الطبية بنواقشط بالاعتماد على التّجربة التّونسيّة في مجال تكوين الإطارات الطبّية وشبه الطبّية في هذا الاختصاص الدّقيق مع إقامة شراكة فاعلة بين معهد "المنجي بن حميدة" لطب الأعصاب والمستشفى التّخصّصي الموريتاني المذكور في مجال تبادل الخبرات والكفاءات.وقد دار النّقاش بحضور الدّكتورة نجوى الميلادي رئيس-مؤسّس للجمعيّة التّونسيّة لطبّ أعصاب الأطفال والمراهقين والأستاذة إلهام التركي رئيسة قسم طبّ أعصاب الأطفال بمعهد "المنجي بن حميدة" والرّئيسة الحاليّة للجمعيّة المذكورة.يذكر أنّ رئيس المستشفى التّخصّصي بنواقشط الدكتور أوتوما سماري قد تحصّل على شهادة التّبريز في الطبّ من كلّية الطبّ بتونس.