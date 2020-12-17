سامية عبو: منظومة الفساد والافساد النهضة والتجمع منعوا الشباب من الإحتفال بذكرى الثورة

باب نات -

"جحافل من الامن حاصرت البرلمان والشوارع المجاورة ،حاصرت القصبة ومنعت أي تجمع أو حتى محاولة ذلك ،حاصرت أهم شارع في تونس العاصمة ورمز الثورة ، قطعوا الطريق امام عدد قليل من الشباب الذين اعتزموا الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة على طريقتهم

منظومة الفساد والإفساد ، منظومة" التوافق " المافيوزي النهضة والتجمع أصابهم الرعب والذعر كما أصاب معلمهم وملهمهم من قبلهم

كل هذا لأنهم يعلمون ان فسادهم بات معلوما."

عبرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو عن غضبها في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك على خلفية منع شباب من الإحتفال بذكرى الثورة أمام البرلمان وفي شارع الثورة.وحملت سامية عبو تحالف حركة النهضة والتجمع مسؤولية منع الشباب من الإحتفال.