أي مستقبل لبعث المؤسسات محو ر مؤتمر دولي من تنظيم الجمعية التونسية للمالية

وستتطرق أعمال المؤتمر الى المحاور التالية:

في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها مختلف دول العالم عموما والدول العربية والافريقية خصوصا تبعا لجائحة كورونا وما نتج عنها من آثار سلبية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وما انجر عنها من زيادة في مؤشرات البطالة والفقر وخاصة بين الشباب وشعورا بالمسؤولية الأخلاقية والمجتمعية ينتظم المؤتمر الدولي حول القوانين والاجراءات لبعث المشاريع والمؤسسات الناشئة تحت شعار "معا نستشرف المستقبل" يوم 26 ديسمبر 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد بداية من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت تونس والجزائر والساعة التاسعة بتوقيت جرينيتش. ويشرف على تنظيم المؤتمر في دورته الحالية المنتدى الدولي للخدمات والاستشارات والجمعية التونسية للمالية بمشاركة عدة منظمات وجمعيات من عديد الدول العربية والافريقية وبرعاية جامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر بالجزائر وجامعة الزاوية بليبيا ومخبر البحث في تطوير التشريعات الاقتصادية بالجزائر ومخبر قانون النقل والنشاطات المائية بالجزائر1. الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل، تنمية الصادرات، تشجيع الابتكار... دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للناتج المحلي وتحقيق التكامل الاقتصادي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تعبئة الموارد المالية2. آليات الدعم وأنظمة تحفيز الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقييم برامج وأنظمة دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر آثار السياسة الجبائية في تشجيع وتحفيز الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور الهيئات الحكومية في العمل على استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة3. الشباب العربي وفرص التنمية وضائف المستقبل وفرص الاستعداد لها التكنولوجيا ومفاتيح المستقبل التمكين الاجتماعي للشباب الشباب العربي ونوافذ الاستثمار الرقمي الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الابتكار الرقميوسيشارك في إثراء النقاش عديد الخبرات من حوالي 12 دولة من بينهم سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السابق و سليم بسباس وزير المالية السابق والبروفيسور فارس مسدور من الجزائر والدكتور خالد عزي من لبنان والدكتور أحسن رابحي من المغرب والدكتور ياسين ابوسريويل من ليبياتجدر الإشارة الى أن الجمعية التونسية للمالية تأسست سنة 2017 ومن أهدافها تدعيم الحس الوطني وتدعيم العمل التشاركي في مجال المالية ومن بين أعضائها نخبة من الخبراء الاقتصاديين والماليين وفي مجال البنوك وقامت بتنظيم عديد التظاهرات في ذات المجال من بينها المؤتمر الدولي حول التداعيات الاقتصادية والقانونية والنفسية لجائحة كورونا في موفى أكتوبر الفارط.