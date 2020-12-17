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مندوب حماية الطفولة بتونس ينفي خبر اغتصاب تلميذان لزميلتهما في معهد

Publié le Jeudi 17 Decembre 2020 - 11:31 قراءة: 0 د, 30 ث
أكّد مندوب حماية الطفولة في تونس أنيس عبد الله عدم تلقي المندوبية لأي شكوى أو إشعار يفيد بتعرّض تلميذة للإغتصاب من طرف زميليها في الدراسة بإحدى المدارس الإعدادية في العاصمة.

وقال في تصريح لاذاعة موزاييك صباح اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، إنّ المندوبية تعمل على ملف حادثة مماثلة جدّت منذ شهرين، حيث تعرضت تلميذة السابعة أساسي للتحرش من طرف تلميذين يدرسان بالثامنة والتاسعة أساسي وقاما بتصويرها ونشر الفيديو على موقع تواصل الاجتماعي فايسبوك، وتابع: '' الملف بيد القضاء اليوم حيث وجّهت تهمتين للتلميذين الأولى تتعلّق بمحاولة إغتصاب والثانية متعلقة بنشر مقطع الفيديو'' .



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