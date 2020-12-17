المرزوقي: الثورة حققت نصف أهدافها... لكن في كل الاحوال نحن افضل من عديد الدول

قال رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي في فيديو نشره على صفحته على الفايسبوك، مساء يوم الأربعاء ، إن"الثورة حققت معجزة وأصبح الشعب حرا والحرية تاجا على رأس الشعب التونسي ".وأفاد ان الثورة قامت بالأساس من أجل حياة كريمة ومن مقومات الحياة الكريمة الحرية، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من أهداف الثورة تحققت.وأقر أن" 50 بالمائة الأخرى من أهداف الثورة مازالت لم تتحقق وهي الحرب على الفساد وتحقيق العدالة الإجتماعية والقضاء على البطالة والحكم المستقر".وقال المرزوقي أن تونس مرت من الدكتاتورية الفاسدة الى الديمقراطية الفاسدة متابعا " لكن في كل الاحوال نحن افضل من عديد الدول.وسخر المرزوقي من تسجيل الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي نفى تورطه في الفساد.وقال المرزوقي " بيدي أعدت شيكا ب70 مليار تم اعادتها من بنوك لبنان بعد أن قامت ليلى الطرابلسي بتهريبها".من جانب آخر قال المرزوقي أنه اذا اتفقنا بان الديمقراطية والثورة جلبت الفقر والخصاصة فمن تسبب في الثورة اليس النظام السابق بسبب فساده.وتابع المرزوقي " هنالك من يتهجم على الدستور والنظام في حين كنت داعما له لانه يضع عراقيل أمام عودة الاستبداد.وتابع المرزوقي " لو أن الدستور كان يعطي صلاحيات للرئيس لحكمنا نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي".