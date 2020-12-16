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الوضع العام الذي يشهده المرفق العام للقضاء محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير العدل

Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 18:26 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج وزير العدل محمد بوستة.

وتمّ التطرق خلال اللقاء إلى الوضع العام الذي يشهده المرفق العام للقضاء. وأكّد رئيس الدولة في هذا الإطار على أنّ القضاء مرفق حيوي ترتبط به حقوق المواطنين والمتقاضين عموما ولا بدّ أن يعود إلى سيره الطبيعي، مع تفهّمه للمطالب المشروعة التي يناضل من أجل تحقيقها القضاة.
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يقوم القضاء بدوره خاصة في محاكمة الفاسدين وكلّ من يخرق القانون على وجه العموم.




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