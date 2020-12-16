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افتتاح فضاء ترفيهي للأطفال المرضى المقيمين بمعهد القصاب بمنوبة

Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 17:54 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - أدى وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي اليوم الإربعاء 16 ديسمبر 2020، زيارة ميدانية إلى معهد محمد القصاب لجبر وتقويم الأعضاء بمنوبة اطلع خلالها على سير العمل بعدد من الأقسام الإستشفائية وخاصة منها قسم المخبر المرجعي للتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد، كما عاين المبنى الجديد لمركز كوفيد-19 المزمع بعثه بولاية منوبة والوقوف على آخر الإستعدادات للتسريع بانطلاق استغلاله في أقرب الآجال، متقدّما بتشجيعاته للإطارات الطبية وشبه الطبية والأعوان العاملين بمعهد محمد القصاب داعيا إياهم إلى مواصلة بذل الجهود للإحاطة والتكفل بمرضى كورونا.




وقد كانت هذه الزيارة مناسبة أعطى خلالها الدكتور فوزي مهدي بحضور سفير مالطا بتونس، إشارة انطلاق استغلال الفضاء الترفيهي للأطفال المرضى المقيمين بهذه المؤسسة الإستشفائية والذي تمّ بناؤه وتجهيزه بدعم من سفارة مالطا بتونس بصفة أساسية وسيمكّن هذا الفضاء الأطفال المقيمين من عدّة أنشطة تثقيفيّة وترفيهيّة.

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