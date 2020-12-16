رابطة جمعيات التونسيين بإيطاليا تعبر عن استنكارها الشديد لتصريح رئيس الحكومة حول الهجرة غير النظامية

بلاغ صحفي -

تابعت رابطة جمعيات التونسيين بإيطاليا بإستنكار كبير واستهجان لتصريحات رئيس الحكومة التونسية السيد هشام المشيشي على هامش زيارته لفرنسا حيث أنه وعند إدلائه بتصريح لإحدى الصحف الفرنسية في باريس تهجم دون مبرر ودون تفكير على جزء من الشعب التونسي المتواجد بالخارج إذ ربط بين الهجرة الغير شرعية والإرهاب.وقد قال للصحفي، الذي استغرب بدوره من هذا التصريح،: "من يقول هجرة غير شرعية يقول إرهاب" وقد رد عليه الصحفي بأن ذلك ليس متلازمة.تتأتي هذه التصريحات المشينة والشعب التونسي يحتفل بالذكرى العاشرة لثورته المجيدة ثورة الحرية والكرامة التي مكنت للسيد المشيشي من أن يكون رئيسا للحكومة وفي هذا الصدد يهم رابطة جمعيات التونسيين بإيطاليا أن تعلن للرأي العام:1. استنكارها الشديد لهذا التصريح واعتباره هروبا من معالجة معظلة الهجرة الغير شرعية؛2. خوفها من أن يكون هذا التصريح هو سياسة ممنهجة لحكومة السيد المشيشي في التملص من إلتزامات الدولة التونسية تجاه جزء كبير من التونسيين الذين إضطروا إلى هذه الهجرة لأسباب تعود لسياسة الحكومة التونسية الفاشلة في استيعاب أبنائها؛3. دعوتها إلى رئيس الحكومة للإعتذار لعشرات الآلاف من التونسيين الذين بدأوا حياتهم بهجرة غير شرعية وانتهوا بمواطنين لهم نفس الحقوق مثل أشقائهم التونسيين الذين يعملون بصفة شرعية في بلدان إقامتهم؛4. تذكيرها للحكومة التونسية أن من تم ربطهم بالإرهاب استطاعوا إدخال أموالا طائلة لخزينة الدولة بتحويلاتهم السنوية مثل ما يشهد عليه البنك المركزي التونسي إذا تجاوزات مساهمتهم في الدورة الإقتصادية مداخيل السياحة وذلك بعد تسوية وضعياتهم القانونية؛5. تحميلها رئيس الحكومة كامل المسؤولية فيما ينجر عن هذا التصريح اللامسئول من نتائج سلبية سواء في إيطاليا أو في أي بلد أوروبي يتواجد فيه التونسيين بصفة غير شرعية؛6. مناشدتها الجميع من قوى سياسية وسلط مركزية بالنأي عن استعمال الجالية التونسية في الخارج وقيد في صراعاتهم السياسية؛رئيس الرابطةرضا المشرقي