علاء الشابي يهاجم الباحث سامي براهم وينعته بالمخنّث التائه في أحياء الرجولة الغائبة...

باب نات -

هاجم الاعلامي علاء الشابي، الدكتور والباحث في علم الاجتماع سامي براهم على خلفية تدوينة انتقد فيها برنامجه.ونشر سامي براهم الاربعاء 16 ديسمبر، نص رسالة وصلته على الخاص من علاء الشابي نعته فيها بالمخنث التائه في أحياء الرجولة الغائبة عندما كان صبيا معتبرا أن ملامح الصبي المخنث لا تزال على وجه سامي براهم ولا يمكن له أن يمحيها حسب تعبير الشابي.وأوضح سامي براهم ان هذه الرسالة وصلته من علاء الشابي بعد تدوينة قارن فيها بين النسخة الفرنسية والنسخة التونسية من البرنامج الذي يقدمه علاء الشابي واعتبر أن هذه النسخة تحوّلت إلى " بؤرة عفن " بدعوى تلفزيون الواقع الذي يصوّر ما في الواقع من عفن وفضائح مهما كانت بشعة ومقزّزة ويعتبر التستّر عليها ضربا من النّفاق".