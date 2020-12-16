محمد عبو : اقتنعت أنه من غير الممكن أني نربح في الإنتخابات و أن الحل في حلّ البرلمان و فرض القانون بالقوة

باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك اف ام اليوم الاربعاء قال الناشط السياسي المستقل و الامين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي و وزير الوظيفة العمومية السابق محمد عبو بأنه اقتنع بأن مسألة الفوز في الإنتخابات و الوصول للحكم بالنسبة له أصبح امرا مستحيلا في هذا المشهد السياسي و الظروف معتبرا بأنه راهن على ذلك سابقا و توجه محمد عبو بخطابه لحزب التيار الديمقراطي قائلا "لو كان باش تراهنو على اقناع ثلث السياسيين باش تربحو الانتخابات راكم غالطين ".
و اعتبر محمد عبو ان تغيير الوضع الراهن لن يكون إلا بتدخل من رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر فرض القانون بنشر الجيش و وضع عدد من الشخصيات السياسية تحت الاقامة الجبرية بعد حل البرلمان .
الفيديو: الدقيقة العاشرة و 40 ثانية
و اعتبر محمد عبو ان تغيير الوضع الراهن لن يكون إلا بتدخل من رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر فرض القانون بنشر الجيش و وضع عدد من الشخصيات السياسية تحت الاقامة الجبرية بعد حل البرلمان .
الفيديو: الدقيقة العاشرة و 40 ثانية
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