محمد عبو : اقتنعت أنه من غير الممكن أني نربح في الإنتخابات و أن الحل في حلّ البرلمان و فرض القانون بالقوة

باب نات -

خلال حضوره في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك اف ام اليوم الاربعاء قال الناشط السياسي المستقل و الامين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي و وزير الوظيفة العمومية السابق محمد عبو بأنه اقتنع بأن مسألة الفوز في الإنتخابات و الوصول للحكم بالنسبة له أصبح امرا مستحيلا في هذا المشهد السياسي و الظروف معتبرا بأنه راهن على ذلك سابقا و توجه محمد عبو بخطابه لحزب التيار الديمقراطي قائلا "لو كان باش تراهنو على اقناع ثلث السياسيين باش تربحو الانتخابات راكم غالطين ".و اعتبر محمد عبو ان تغيير الوضع الراهن لن يكون إلا بتدخل من رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر فرض القانون بنشر الجيش و وضع عدد من الشخصيات السياسية تحت الاقامة الجبرية بعد حل البرلمان .