   A Moutalleb - يا حاسدين الناس  

محمد عبو : اقتنعت أنه من غير الممكن أني نربح في الإنتخابات و أن الحل في حلّ البرلمان و فرض القانون بالقوة

Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 15:04 قراءة: 0 د, 40 ث
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك اف ام اليوم الاربعاء قال الناشط السياسي المستقل و الامين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي و وزير الوظيفة العمومية السابق محمد عبو بأنه اقتنع بأن مسألة الفوز في الإنتخابات و الوصول للحكم بالنسبة له أصبح امرا مستحيلا في هذا المشهد السياسي و الظروف معتبرا بأنه راهن على ذلك سابقا و توجه محمد عبو بخطابه لحزب التيار الديمقراطي قائلا "لو كان باش تراهنو على اقناع ثلث السياسيين باش تربحو الانتخابات راكم غالطين ".

و اعتبر محمد عبو ان تغيير الوضع الراهن لن يكون إلا بتدخل من رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر فرض القانون بنشر الجيش و وضع عدد من الشخصيات السياسية تحت الاقامة الجبرية بعد حل البرلمان .


الفيديو: الدقيقة العاشرة و 40 ثانية




Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 217025

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 16 Decembre 2020 à 16h 55m |           
هكذا يرى هذا المعتوه الذي وجب الحجر عليه : يلعب وإلا يحرم.

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 16 Decembre 2020 à 16h 44m |           
ان شاء الله ستقتنع بأنك فاشل سياسيّا

Cartaginois2011  (South Africa)  |Mercredi 16 Decembre 2020 à 16h 14m |           
لو كان يتم تطبيق القانون،يقبض عليك قبل خروجك من باب هذه الاذاعة،وتودع السجن بانظار محاكمتك من اجل دعوتك للانقلاب على نظام الحكم عبر وسيلة اعلام موجهة للعموم

Cartaginois2011  (South Africa)  |Mercredi 16 Decembre 2020 à 16h 01m |           
لو كان يتم تطبيق القانون،يقبض عليك قبل خروجك من باب هذه الاذاعة،وتودع السجن بانظار محاكمتك من اجل دعوتك للانقلاب على نظام الحكم عبر وسيلة اعلام موجهة للعموم

Civil  (Tunisia)  |Mercredi 16 Decembre 2020 à 15h 40m |           
ديموقراطية نربح و الا نحرّم

غطرسة اليسار الذي يدعي الوصاية على الشعب و امتلاك الحقيقة

انا او لا احد قالوها قبلكم برشا

هل تسمع لهم ركزا

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 16 Decembre 2020 à 15h 31m |           
منطق تبار ديمقراطي حداثي
بالدبوز وإلا بقعره يجب أن أحكم



panel management

En continu

Toutes les news

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 | 2 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:07 14:47 12:22 07:26 05:53
19°
 20° % 55 :الرطــوبة
تونــس 14°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
20°-1420°-1419°-1419°-1518°-13
  • Avoirs en devises
    22625,4

  • (15 dec)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,30999 DT        1$ =2,73241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 dec)   1473,4 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة