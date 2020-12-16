   Om Kalthoum - أغار من نسمة الجنوب  

التيار يطالب المشيشي بالاعتذار على وصم المهاجرين غير الشرعيين بالارهاب

Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 11:50 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - أصدر التيار الديمقراطي اليوم الاربعاء 16 ديسمبر 2020، بيانا أدان فيه تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي على قناة فرانس 24 والذي قرن فيه الهجرة غير النظامية بالإرهاب.

ودعا التيار الديمقراطي رئيس الحكومة بالاعتذار قائلا ان تصريحه صادم لما فيه من تغذية للوصم الذي يعاني منه العديد المواطنين في الخارج ومن إضفاء للشرعية على أطروحات اليمين المتطرف.


وكان المشيشي قال في حوار عبر قناة فرنس 24 بنسختها الفرنسية ان هنالك ترابطا بين الارهاب والهجرة السرية....


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