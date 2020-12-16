وجهت الإعلامية في القناة الوطنية درة الضاوي الشكر لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ان اتصل بها للاطمئنان على صحتها بعد تعرضها لوعكة صحية على المباشر .
الإعلامية درة الضاوي تشكر قيس سعيد لاتصاله بها بعد تعرضها لوعكة صحية
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