شارك في ادخال شحنة مخدرات.. مروج الاقراص المخدرة امام المؤسسات التربوية بالعاصمة في قبضة الامن

باب نات - تمكّنت يوم أمس 15 ديسمبر 2020 فرقة الأمن السّياحي بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة أثناء القيام بدوريّة لصالح الأمن العام من إلقاء القبض على شخص عمره 43 سنة قاطن الجهة مفتش عنه من أجل: "ترويج المخدّرات". ومحكوم بالسجن أثر تورطه في ادخال كميات من المخدرات للعاصمة بالوسط المدرسي .



تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه وتحرير محضر بحث في شأنه من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.



