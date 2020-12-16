باب نات - وسط اجواء طلابية احتفالية نظم المعهد الاعلي للرياضة بقصر السعيد تظاهرة راوح فيها بين الجانب الرياضي والتكريمي حيث اشرف مدير المعهد رياض خليفة باحدي مدارج المعهد الاعلي علي حفل قام من خلاله بتكريم عديد الاداريين والمسؤولين وذلك احياءا للذكرى الثالثة والستين لتاسيس المعهد الأعلى للرياضة الذي تخرجت منه افواج من خيرة اطارات الرياضة التونسية في مختلف الاختصاصات ومن مختلف بلدان العالم وكان ذلك بحضور رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء وسلمى المولهي رئيسة جامعة التنس والدكتور محسن الطرابلسي رئيس التحالف والناطق الرسمي لجمعية قدماء الافريقي لطفي القلمامي الذي اشاد بتنظيم المبادرة ودعا لان تكون تقليدًا راسخًا حيث تم في اعقاب حفل التكريم اجراء مقابلة رياضية بين قدماء الافريقي والترجي تم في أعقابها تكريم عديد اللاعبين ممن صنعوا ملحمة الارجنتين من بينهم تميم الحزامي ، نجيب غميض و كمال الشبلي ...
المعهد الاعلي للرياضة يحتفل بالذكري 63 لتاسيسه
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