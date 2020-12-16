تبرئة الفتاة المتهمة بالاعتداء على الاعلامية سحر حامد

كشف المحامي عبد الحق التريكي والد الفتاة المتهمة بالاعتداء على الاعلامية بإذاعة "كاب اف ام" سحر حامد بانه تم تبرئتها.
جدير بالذكر أن سحر حامد تعرضت لاعتداء من قبل فتاة وصديقها في براكاج على الطريقة السريعة الحمامات.
وكتب المحامي عبد الحق التريكي في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:
جدير بالذكر أن سحر حامد تعرضت لاعتداء من قبل فتاة وصديقها في براكاج على الطريقة السريعة الحمامات.
وكتب المحامي عبد الحق التريكي في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:
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