   Farid - خليها على الله  

تبرئة الفتاة المتهمة بالاعتداء على الاعلامية سحر حامد

المحامي عبد الحق التريكي وابنته
Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 09:02 قراءة: 0 د, 38 ث
كشف المحامي عبد الحق التريكي والد الفتاة المتهمة بالاعتداء على الاعلامية بإذاعة "كاب اف ام" سحر حامد بانه تم تبرئتها.
جدير بالذكر أن سحر حامد تعرضت لاعتداء من قبل فتاة وصديقها في براكاج على الطريقة السريعة الحمامات.



وكتب المحامي عبد الحق التريكي في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:

"الحمد لله ، و كل الشكر لله ، أتقدم بجزيل عبارات الشكر للفرقة الوطنية للحرس الوطني بالثكنة المركزية للحرس الوطني بمطار العوينة ،تونس لمجهوداتهم الجبارة بحثا عن الحقيقة و لكل المؤسسات الوطنية التي تولت إجراء الإختبارات التقنية و على رأسهم وزارة الداخلية بكامل أجهزتها البشرية و التقنية ، فتحية وفاء لوطني العزيز الغالي من أجل إيصال الحقوق لمستحقيها و لبرائة بنتي نبراس , و الحمد لله ."




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217001



panel management

En continu

Toutes les news

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 | 2 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:07 14:47 12:22 07:26 05:53
12°
 20° % 93 :الرطــوبة
تونــس 12°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
20°-1220°-1419°-1419°-1518°-12
  • Avoirs en devises
    22625,4

  • (15 dec)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,30999 DT        1$ =2,73241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 dec)   1473,4 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة