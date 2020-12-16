تبرئة الفتاة المتهمة بالاعتداء على الاعلامية سحر حامد

"الحمد لله ، و كل الشكر لله ، أتقدم بجزيل عبارات الشكر للفرقة الوطنية للحرس الوطني بالثكنة المركزية للحرس الوطني بمطار العوينة ،تونس لمجهوداتهم الجبارة بحثا عن الحقيقة و لكل المؤسسات الوطنية التي تولت إجراء الإختبارات التقنية و على رأسهم وزارة الداخلية بكامل أجهزتها البشرية و التقنية ، فتحية وفاء لوطني العزيز الغالي من أجل إيصال الحقوق لمستحقيها و لبرائة بنتي نبراس , و الحمد لله ."

كشف المحامي عبد الحق التريكي والد الفتاة المتهمة بالاعتداء على الاعلامية بإذاعة "كاب اف ام" سحر حامد بانه تم تبرئتها.جدير بالذكر أن سحر حامد تعرضت لاعتداء من قبل فتاة وصديقها في براكاج على الطريقة السريعة الحمامات.