لطفي المرايحي للتونسيين" يحكمكم رئيس مريض نفسانيا ووضعكم يعكس جهلكم السياسي"

قال الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" يوم الثلاثاء ان تواصل شعبية رئيس الجمهورية قيس سعيد وصعود الدستوري الحر دليل على جهل التونسيين في العمل السياسي.
واضاف لطفي المرايحي " التونسيون انتخبوا في الرئاسة مريضا نفسانيا لم يقدم شيئا ولن يقدم شيئا ولكن رغم ذلك فهم فرحون به".
وتابع المرايحي " الان التونسيون يصعدون الحزب الدستوري الحر الى جانب حركة النهضة مضيفا " لا تفسير لهذا الوضع سوى ان الشعب جاهل سياسيا".
وتابع لطفي المرايحي موجها كلامه للتونسيين " كما تكونون يولى عليكم وفقركم وحالة البطالة والتراجع مبررة لانها تعكس عقليتكم وثقافتكم السياسية والتي لا تتجاوز ان يحكمكم اشخاص لا يفقهون شيئا سوى الاستقطاب والضحك على الذقون".
واضاف لطفي المرايحي " التونسيون انتخبوا في الرئاسة مريضا نفسانيا لم يقدم شيئا ولن يقدم شيئا ولكن رغم ذلك فهم فرحون به".
وتابع المرايحي " الان التونسيون يصعدون الحزب الدستوري الحر الى جانب حركة النهضة مضيفا " لا تفسير لهذا الوضع سوى ان الشعب جاهل سياسيا".
وتابع لطفي المرايحي موجها كلامه للتونسيين " كما تكونون يولى عليكم وفقركم وحالة البطالة والتراجع مبررة لانها تعكس عقليتكم وثقافتكم السياسية والتي لا تتجاوز ان يحكمكم اشخاص لا يفقهون شيئا سوى الاستقطاب والضحك على الذقون".
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