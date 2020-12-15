لطفي المرايحي للتونسيين" يحكمكم رئيس مريض نفسانيا ووضعكم يعكس جهلكم السياسي"

قال الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" يوم الثلاثاء ان تواصل شعبية رئيس الجمهورية قيس سعيد وصعود الدستوري الحر دليل على جهل التونسيين في العمل السياسي.واضاف لطفي المرايحي " التونسيون انتخبوا في الرئاسة مريضا نفسانيا لم يقدم شيئا ولن يقدم شيئا ولكن رغم ذلك فهم فرحون به".وتابع المرايحي " الان التونسيون يصعدون الحزب الدستوري الحر الى جانب حركة النهضة مضيفا " لا تفسير لهذا الوضع سوى ان الشعب جاهل سياسيا".وتابع لطفي المرايحي موجها كلامه للتونسيين " كما تكونون يولى عليكم وفقركم وحالة البطالة والتراجع مبررة لانها تعكس عقليتكم وثقافتكم السياسية والتي لا تتجاوز ان يحكمكم اشخاص لا يفقهون شيئا سوى الاستقطاب والضحك على الذقون".