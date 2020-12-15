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لطفي المرايحي للتونسيين" يحكمكم رئيس مريض نفسانيا ووضعكم يعكس جهلكم السياسي"

Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 20:23 قراءة: 0 د, 36 ث
قال الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" يوم الثلاثاء ان تواصل شعبية رئيس الجمهورية قيس سعيد وصعود الدستوري الحر دليل على جهل التونسيين في العمل السياسي.

واضاف لطفي المرايحي " التونسيون انتخبوا في الرئاسة مريضا نفسانيا لم يقدم شيئا ولن يقدم شيئا ولكن رغم ذلك فهم فرحون به".


وتابع المرايحي " الان التونسيون يصعدون الحزب الدستوري الحر الى جانب حركة النهضة مضيفا " لا تفسير لهذا الوضع سوى ان الشعب جاهل سياسيا".
وتابع لطفي المرايحي موجها كلامه للتونسيين " كما تكونون يولى عليكم وفقركم وحالة البطالة والتراجع مبررة لانها تعكس عقليتكم وثقافتكم السياسية والتي لا تتجاوز ان يحكمكم اشخاص لا يفقهون شيئا سوى الاستقطاب والضحك على الذقون".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216990

Delavant  (France)  |Mardi 15 Decembre 2020 à 21h 10m |           
Ce monsieur dit la vérité malheureusement
c'est cela le plus inquiétant
Kais said , ghanouchi , Abir moussi, nabil el karoui, hamma el hammami, mongi rouhi et j'en passe et des meilleurs .il a mille fois raison de parler de malades qui sont à l'image d'un peuple qui a perdu la raison.



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