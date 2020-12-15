نواب ائتلاف الكرامة يستغربون مناقشة مبادرتهم المتعلقة بالشيكات دون رصيد في القناة الوطنية مع نائب من التيّار

باب نات -

استنكر نواب ائتلاف الكرامة تخصيص فقرة من أحد برامج القناة الوطنية ليوم الاثنين 14 ديسمبر، لمناقشة المبادرة التي تقدمت بها كتلتهم في علاقة بالشيكات دون رصيد مع النائب من التيار الديمقراطي نبيل حجي.و اعتبر النائب عمر الغريبي أن ما قامت به القناة الوطنية من مناقشة للمبادرة دون الاشارة حتى لجهة المبادرة هو نموذج للاعلام المؤدلج والمتحزب ويؤكد ان المشهد السمعى البصري موغل في الرداءة والبذاءة والتزييف والتزوير.