رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 بقصر باردو، توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي سلّمه تقرير الهيئة المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنوات 2016 -2019 ، مرفقا بنسخة موجهة للمكفوفين اعتمدت طريقة براي.وقدّم رئيس الهيئة عرضا عن هذا التقرير الذي يقيّم وضع الحقوق والحريات في تونس من حيث إطارها القانوني والمؤسساتي ومدى تطبيقها في السیاسات وعلى أرض الواقع، مبرزا ما تضمّنه من مقترحات تهدف الى تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة.كما تناول اللقاء جملة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية في تونس بعد الثورة، وتطوّر المنظومة القانونية والحقوقية والتحديات المطروحة مع التحولات الرقمية والتكنولوجية.وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب العمل الجاد الذي تقوم به الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية. وأكّد ضرورة مزيد تطوير المنظومة التشريعية وتطبيقها في جميع المجالات وخصوصا بالسجون ومراكز الإيقاف.كما عبّر عن استعداد المؤسسة البرلمانية للتعاون مع هذا المرفق الهام والتفاعل مع يقدّمه من توصيات ومبادرات تسهم في تعزيز حقوق الانسان في مختلف تجلياتها.