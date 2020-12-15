   Med Rochdi - مدّح النبي  

رمادة - حجز 27.500 ألف علبة سجائر و1889 كلغ من الشاي

Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 12:40 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - في إطار تنفيذ مهامّها داخل المنطقة الحدودية العازلة تمكنت الوحدات العسكرية العاملة بقطاعي تطاوين ورمادة يوم أمس الإثنين 14 ديسمبر الجاري وفي أوقات مختلفة من حجز 27.500 ألف علبة سجائر و1889 كلغ من الشاي .

ووفق بلاغ لوزارة الدفاع تم تسليم المحجوز الذي بلغت قيمته المالية 130.000 ألف دينار إلى المصالح الديوانية.



وكانت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع تطاوين تمكنت يوم السبت 12 ديسمبر 2020، بعد تشديد المراقبة بقطاع المسؤولية داخل المنطقة الحدودية العازلة بالذهيبة من حجز 8 علب كرتونية تحتوي على 60 ألف قرص مخدّر. وقد تم الاحتفاظ بالمحجوز لدى الجانب العسكري في انتظار تسليمه إلى المصالح الديوانية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 216952



panel management

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 | 30 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:06 14:47 12:22 07:25 05:52
18°
 19° % 52 :الرطــوبة
تونــس 12°
1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
19°-1220°-1419°-1419°-1418°-15
  • Avoirs en devises
    22788,1

  • (14 dec)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,30148 DT        1$ =2,73338 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 dec)   1563,8 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة