رمادة - حجز 27.500 ألف علبة سجائر و1889 كلغ من الشاي

باب نات -

في إطار تنفيذ مهامّها داخل المنطقة الحدودية العازلة تمكنت الوحدات العسكرية العاملة بقطاعي تطاوين ورمادة يوم أمس الإثنين 14 ديسمبر الجاري وفي أوقات مختلفة من حجز 27.500 ألف علبة سجائر و1889 كلغ من الشاي .ووفق بلاغ لوزارة الدفاع تم تسليم المحجوز الذي بلغت قيمته المالية 130.000 ألف دينار إلى المصالح الديوانية.وكانت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع تطاوين تمكنت يوم السبت 12 ديسمبر 2020، بعد تشديد المراقبة بقطاع المسؤولية داخل المنطقة الحدودية العازلة بالذهيبة من حجز 8 علب كرتونية تحتوي على 60 ألف قرص مخدّر. وقد تم الاحتفاظ بالمحجوز لدى الجانب العسكري في انتظار تسليمه إلى المصالح الديوانية.