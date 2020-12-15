تعيينات جديدة صلب وزارة التجارة وتنمية الصادرات

- السيّد طارق بن جازية، رئيسا مديرا عاما لشركة اللحوم- السيّد الحبيب الجلاصي، رئيسا مديرا عاما لشركة معرض نابل- السيّد جمال الدين الفاهم، متفقّدا عاما للوزارة- السيّد نبيل الجوادي، مديرا عاما للمصالح المشتركة- السيّدة درة البرجي، مديرة عامة للتجارة الخارجية- السيّد محمد الهادي الاينوبلي، رئيس وحدة التصرف حسب الأهدافلتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري- السيّدة هيام بالي، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعمنطقة تجارية ولوجستية ببن قردان- السيّد طارق الجامعي، رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسبالأهداف- السيّد محمد الحبيب الديماسي، مديرا جهويا بالإدراة الجهوية للتجارة وتنميةالصادرات بتونس- السيّد عبد القادر الطيمومي، مكلفا بمأمورية بالديوان- السيّد محمد شكري الدرويش، مقررا بمجلس المنافسة