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تعيينات جديدة صلب وزارة التجارة وتنمية الصادرات

Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 10:41 قراءة: 0 د, 37 ث
تعلم وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه تمّ تعيين:

- السيّد طارق بن جازية، رئيسا مديرا عاما لشركة اللحوم
- السيّد الحبيب الجلاصي، رئيسا مديرا عاما لشركة معرض نابل

- السيّد جمال الدين الفاهم، متفقّدا عاما للوزارة
- السيّد نبيل الجوادي، مديرا عاما للمصالح المشتركة
- السيّدة درة البرجي، مديرة عامة للتجارة الخارجية
- السيّد محمد الهادي الاينوبلي، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف
لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري
- السيّدة هيام بالي، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع
منطقة تجارية ولوجستية ببن قردان
- السيّد طارق الجامعي، رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب
الأهداف
- السيّد محمد الحبيب الديماسي، مديرا جهويا بالإدراة الجهوية للتجارة وتنمية
الصادرات بتونس
- السيّد عبد القادر الطيمومي، مكلفا بمأمورية بالديوان
- السيّد محمد شكري الدرويش، مقررا بمجلس المنافسة

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