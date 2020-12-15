رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة لائحة تقدمت بها عبير موسي بسبب مقاطعة النواب وعدم اكتمال النصاب

باب نات -

انطلقت صباح الثلاثاء 15 ديسمبر، في حدود التاسعة والربع، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة اللائحة التي تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى للتنديد بالارهاب.وشهدت الجلسة غياب أغلب النواب حيث لم يحضر سوى نواب الدستوري الحر وبعض النواب الأخرين ما دفع رئيس الجلسة طارق الفتيتي الى تأجيل انطلاقها بعد نصف ساعة الي حين اكتمال النصاب الا ان النصاب لم يكتمل ليتم رفع الجلسة.تجدر الاشارة الي ان هذه المقاطعة لعبير موسى ليست الأولى من نوعها باعتبار أن رؤساء الكتل سبق لهم يوم 2 ديسمبر، مقاطعة اجتماع مكتب المجلس المخصص لمناقشة لائحة تقدمت بها عبير موسى وذلك في موقف رافض لما يعتبره البعض استغلال الدستوري الحر لآلية اللوائح للمزايدة وتسجيل نقاط سياسية.