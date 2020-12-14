بولبابه سالم لقناة نسمة: على المشيشي ان يقطع مع ديبلوماسية التسوّل في ملف الهجرة و يتعلم من القذافي و اردوغان

باب نات -

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الى فرنسا و ايطاليا انه على المشيشي ان يقطع مع ديبلوماسية التسول في ملف الهجرة و لا يخضع للضغوط حول اعادة الحارقين لأن الجيش التونسي ليس حرس حدود لأوروبا ،، و أضاف ان الملف معقد و عليه ان يتعلم من تعامل كل من القذافي الذي رفض ان يكون جيشه حرسا لسواحل ايطاليا و طالب بتعويضات كبيرة ان أرادوا من ليبيا القيام بمراقبة السواحل كما طالب اردوغان بعشرين مليار دولار سنويا من اوروبا لمنع تدفق المهاجرين و هددهم بفتح الحدود .