رئيس الحكومة يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

باب نات -

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم الاثنين 14 ديسمبر في باريس رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي.وعبر رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا وهو ما تؤكده زيارات العمل المتواترة لمسؤولين تونسيين لفرنسا وٱخرها زيارة العمل والصداقة التي أجرها رئيس الجمهورية قيس سعيد لفرنسا يومي 22 و23 جوان الماضي.وثمّن رئيس الحكومة دعم فرنسا لبلادنا ووقوفها إلى جانبنا في مواجهة تحديات الانتقال الديمقراطي والاقتصادي- الاجتماعي، معبرا عن شكره لوقوف السلطات الفرنسية مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.كما أشار إلى أهمية العمل على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين في إطار مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الفرنسية ودورها في مد جسور التواصل بين الشعبين.من جانبه عبر رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي عن استعداد بلاده لمرافقة تونس في تدعيم علاقات الصداقة والتعاون القائمة مع بلادنا في كل المجالات الاستثمارية والتربوية والثقافية.وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي تحادث صباح اليوم بقصر ماتينيون بباريس مع الوزير الأول الفرنسي جان كاستكس.وتناول اللقاء سبل تدعيم العلاقات التونسية الفرنسية والاعداد للدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون والذي سينعقد في مارس 2021 ويترأسها كل من رئيس الحكومة والوزير الأول الفرنسي.كما طرح الجانبان خلال اللقاء مسألة التعاون في مجال الهجرة وتسهيل الإقامة والتنقل للطلبة بين تونس وفرنسا خصوصا بعد الصعوبات التي تم تسجيلها مؤخرا في علاقة بانتشار فيروس كورونا.