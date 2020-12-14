اجتماع رؤساء الكتل ينظر في مشروع لائحة مقدمة من الحزب الدستوري الحرّ لإدانة العنف المسلط على النساء

أشرفت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 بقصر باردو على اجتماع رؤساء الكتل الذي خصص للنظر في مشروع لائحة مقدمة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، لإدانة العنف المسلط ضد النساء.

وتمّ الاتفاق على تحديد تاريخ 18 ديسمبر 2020 كـآخر أجل لتقديم رؤساء الكتل لمقترحات التعديل الى صاحب المبادرة .



