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ائتلاف الكرامة يتقدم بمشروع لائحة لإدانة خرق الدستور وإقحام الجيش في الحياة السياسية

Publié le Lundi 14 Decembre 2020 - 14:15 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - تقدم ائتلاف الكرامة بمشروع لائحة لإدانة حملات التحريض على الفوضى وخرق الدستور وإقحام الجيش في الحياة السياسية المدنية ..

ونشر الائتلاف المبادرة في صفحته الرسمية على الفايسبوك مشروع المبادرة وهي تهدف كذلك لإدانة موجة تطبيع بعض الأنظمة العربية مع العدو الصهيوني .


جدير بالذكر ان ائتلاف الكرامة وجه رسالة تظلم الى الرئاسات الثلاث بسبب محاولات تشويهه اعلاميا وسياسيا من قبل عدد من الجهات.



Commentaires


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Radhbe  (France)  |Lundi 14 Decembre 2020 à 16h 03m |           
ائتلاف الكرامة رقم 1



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