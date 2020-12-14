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سمير الوافي يهاجم النائبة يمينة الزغلامي: من رذّل الثورة هو أنت وأمثالك من نواب الرداءة والفشل والكذب

Publié le Lundi 14 Decembre 2020 - 08:43 قراءة: 0 د, 45 ث
باب نات - هاجم الأحد 13 ديسمبر، الاعلامي سمير الوافي، النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي بسبب تدوينة انتقدت فيها حلقة برنامجه وحش الشاشة التي اعتبرتها مسرحية لترذيل الثورة.

ووصف الوافي تدوينة يمينة الزغلامي بالتافهة وهاجمها قائلا " الثورة أكبر من أمثال هذه النائبة التي لم تشارك فيها سوى ربع ساعة...الثورة رذلها وسرقها وكرّه الناس فيها أمثالها من نواب الرداءة والفشل والكذب والفوضى...رذلوها بفشلهم ورداءتهم وكذبهم...وهي من هؤلاء النواب...الذين رذلوا الثورة والسياسة والديمقراطية والحرية...!!!".




وتابع قائلا "إنهم يخافون من كل خطاب يفضح فشلهم ويذكّر الناس في سطوهم على الثورة...وأسهل تحريض على من ينقدهم هو اتهامه بترذيل الثورة...الثورة التي أفشلوها وأحبطوها وسرقوها ويكاد الناس يقتلعون الرخام من تحتهم إحباطا ويأسا وفقرا...!!!".



يذكر أن يمينة الزغلامي قالت في تدوينتها تزامنا مع بث وحش الشاشة " مسرحية الآن لترذيل الثورة بمناسبة الذكرى العاشرة تسريب لقناة العربية، سهرية البارحة و سهرية اليوم على نفس القناة التاسعة تقاسم تركة النظام السابق".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216871

Aziz75  (France)  |Lundi 14 Decembre 2020 à 09h 01m |           
لم تدخل السجن لأنها سرقت أو غشت أو تلاعب بأموال الناس مثلك يا حقير.



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