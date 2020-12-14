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رئيس الحكومة يلتقي رؤساء البعثات القنصلية التونسية المعتمدون في فرنسا ورؤساء الهياكل الداعمة لتونس في فرنسا

Publié le Lundi 14 Decembre 2020 - 02:02 قراءة: 0 د, 38 ث
التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم بمقر السفارة التونسية بباريس رؤساء البعثات القنصلية التونسية المعتمدون في فرنسا ورؤساء الهياكل الداعمة لتونس في فرنسا على غرار وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وشركة الخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للملاحة والبنك التونسي الخارجي.

وثمٌن هشام مشيشي بالمناسبة طبيعة العمل الذي يؤديه رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في فرنسا داعيا إياهم الى مزيد البذل والعطاء والتفاني في خدمة تونس والدفاع عن مصالحها،


وأكد رئيس الحكومة على ضرورة الاعتناء أكثر بمشاغل الجالية التونسية المقيمة في فرنسا والاقتراب منها أكثر من أجل الاحاطة بها وتشجيعها على الاستثمار في وطنها الأم.

ودعا هشام مشيشي رؤساء الهياكل الداعمة لتونس في فرنسا الى ضرورة الاهتمام أكثر بطلبات التونسيين المقيمين في فرنسا وتوفير خدمات تستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم.

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