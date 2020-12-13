اشتباكات العين السخونة: المشيشي يأذن لوزيري الداخلية والدفاع بعقد خلية أزمة

على خلفية أحداث العنف الشديد بمدينة بني خداش بين مجموعة من المواطنين أذن رئيس الحكومة هشام المشيشي لوزير الداخلية والدفاع عقد خلية أزمة بحضور القيادات الأمنية والعسكرية على أن تبقي في انعقاد متواصل إلى حين إيجاد حل للخلاف الحاصل بالطرق القانونية.وأدّت الإشتباكات بين متساكني بني خداش من ولاية مدنين و دوز من ولاية قبلي، على خلفية نزاع عقاري، إلى وفاة شخص متأثّرا بجروحه وعديد الإصابات.يشار الى ان النزاع حول ملكية منطقة العين السخونة قد انطلق منذ مطلع هذا الاسبوع وتدخلت الوحدات الأمنية حينها لتهدئة الاوضاع الا ان الخلاف عاد ليظهر مجددا ظهر يوم السبت، بين عدد من اهالي معتمديتي دوز من ولاية قبلي وبني خداش من ولاية مدنين وصل الى حد الاشتباك وتبادل العنف وحرق بعض الممتلكات .وقد تدخلت الوحدات الامنية ووحدات من الجيش الوطني منذ ظهر يوم، السبت، لإخلاء منطقة العين السخونة والتمركز بين طرفي النزاع للحيلولة دون تجدد الاشتباكات .يذكر ان منطقة العين السخونة ترجع بالنظر اداريا الى ولاية قبلي وهي عبارة عن بئر حارة تم انجازها سنة 2002 بربوة بالصحراء ضمن مشروع التنمية الرعوية بالظاهر بغاية ري قطعان الابل والاغنام الا ان هذه البئر كانت ذات درجة ملوحة عالية تتجاوز 11 غراما في اللتر مع احتوائها على نسبة كبيرة من الكبريت اضافة الى درجة الحرارة المرتفعة للمياه ممّا اضطر مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لغلقها الا انه بفاعل الزمن تسربت كميّة من هذه المياه من البئر لتكوّن بركة بات يقصدها الاهالي للتداوي بالماء الدافئ من بعض الامراض الجلدية وأمراض الروماتيزم .