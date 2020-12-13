رئيس الحكومة يستقبل كفاءات تونسية مقيمة في فرنسا

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم بمقر السفارة التونسية بباريس كل من إلياس الجويني نائب رئيس جامعة باريس- دوفين و سنية الكريمي النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية وذلك بحضور كل من وزير الاقتصاد والاستثمار والمالية علي الكعلي ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة.ونوّه رئيس الحكومة بأهمية الجهود التي تبذلها الكفاءات العلمية والسياسية التونسية بالخارج في التأثير لدى مراكز صنع القرار في فرنسا لفائدة مصالح بلادنا والدفاع عن توجهات تونس في القضايا الكبرى مثل موضوع الهجرة والتعاون الجامعي وتبادل الخبرات بين تونس وفرنسا.وشدٌد رئيس الحكومة على أهمية مدّ جسور التواصل بين الكفاءات التونسية بالخارج ونظيراتها في أرض الوطن لتبادل الخبرات والتعاون بينهم في مجالات البحث العلمي ووضع استراتيجيات لدعم التنمية والاستثمار في تونس.الجمهورية التونسيةوسيلتقي رئيس الحكومة يوم الإثنين ، الوزير الأول الفرنسي جون كاستكس، وسيجري محادثة مع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشر ، كما سيلتقي عشية نفس اليوم رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيرون.ويتضمن برنامج الزيارة كذلك، لقاء موسعا بين وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة الأعراف الفرنسية.