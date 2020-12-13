Fairouz - أيام البرد
×
Accueil
Politique
Economie
Régions
Société
Culture
Sport
Santé
Médias
Communiqués
Monde
Justice
Tribune
Forum
صورة اليوم: الطريق يبتلع شاحنة لنقل المحروقات في قبلي
Publié le Dimanche 13 Decembre 2020 - 12:52
قراءة: 0 د, 9 ث
سقطت صباح اليوم الأحد شاحنة كبيرة معدة لنقل البترول في حفرة في إحدى شوارع ولاية قبلي التي تشهد أشغالا.
وما تزال عملية إخراج الشاحنة من الحفرة متواصلة.
Tweeter
Commentaires
0
de
0
commentaires pour l'article 216832
En continu
Toutes les news
الأحد 13 ديسمبر 2020 | 28 ربيع الثاني 1442
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:23
05:51
16°
16°
% 51
:الرطــوبة
تونــس
13°
8.7 كم/س
:الــرياح
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
16°-13
17°-11
18°-12
19°-13
19°-13
Avoirs en devises
22740,4
(
11 dec
)
Jours d'importation
158
1 € =
3,30188 DT
1$ =
2,73063 DT
Solde Compte du Trésor
(
11 dec
)
1544,5 MDT
Follow @babnet_Tunisie
Babnet
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(
1 553 654
)
وزارة الصحة : 35 حالة وفاة جراء
(
203 823
)
نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع ا
(
197 797
)
كورونا..أكثر من 14 ألف إصابة جديدة
(
99 961
)
الولايات المتحدة: أكثر من 3 آلاف و
(
65 766
)
إيطاليا تسجل 993 وفاة بكورونا وهو
(
65 508
)
إصابات كورونا تتخطى 63 مليونا حول
(
44 494
)
شقيقة سامي الفهري للطفي العبدلي :
(
33 444
)
محمد العفاس يقبل اعتذار جودة ناجح
(
32 815
)
كورونا.. 78 وفاة في المغرب و55 بال
(
30 163
)
معز الجودي يثير القرف ويتقيّؤ ما ب
(
25 973
)
سالم لبيض يرد على العفاس :" لعنة ا
(
23 945
)
مراد الزغيدي يكشف: تسريب مدوي يؤك
(
22 688
)
انسحاب نواب اثر مداخلة العفاس حول
(
22 373
)
على قناة التاسعة: تبادل شتائم بين
(
21 869
)
سامية عبو تكشف كواليس اجتماع 11 نو
(
21 612
)
مدير معهد باستور يردّ على مخلوف:
(
21 017
)
موقع ميدل إيست آي البريطاني : الإم
(
20 658
)
يمينة الزغلامي: حرام عليكم الصورة
(
20 242
)
سهام بن سدرين: اكثر ملف أثّر فيا،
(
20 040
)
فيديو اليوم: عبير تلاحق زملاءها في
Fairouz - أيام البرد
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 216832