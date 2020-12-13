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صورة اليوم: الطريق يبتلع شاحنة لنقل المحروقات في قبلي

Publié le Dimanche 13 Decembre 2020 - 12:52 قراءة: 0 د, 9 ث
سقطت صباح اليوم الأحد شاحنة كبيرة معدة لنقل البترول في حفرة في إحدى شوارع ولاية قبلي التي تشهد أشغالا.

وما تزال عملية إخراج الشاحنة من الحفرة متواصلة.






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