نقابة الاعلام التابعة لاتحاد الشغل تؤكد أنها الأكثر تمثيلا في مؤسسات الاعلام العمومي وتفتعل معركة مع نقابة الصحفيين

باب نات -

نشرت السبت 12 ديسمبر، النقابة العامة للإعلام التابعة لاتحاد الشغل تدوينة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك شددت فيها على أنها النقابة الأكثر تمثيلا في مؤسسات الاعلام العمومي.وأكدت النقابة ان تنقيح الأنظمة الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي هي من مشمولاتها باعتبارها النقابية الأكثر تمثيلا وقالت ان غير ذلك هراء وذلك في اشارة الي أنها ترفض مشاركة نقابة الصحفيين في النقاشات والمفاوضات بخصوص تنقيح الأنظمة الأساسية.وأثارت تدوينة نقابة الاعلام موجة من الانتقادات في صفوف الصحفيين الذين اعتبروا أن الهراء هو افتعال معركة بين نقابة الاعلام ونقابة الصحفيين.من جانبه اعتبر الاعلامي زياد الهاني ان موقف نقابة الاعلام غير مسؤول اذا كان المقصود به استبعاد نقابة الصحفيين ملوحا بمغادرة اتحاد الشغل اذا صح ذلك.كما شدد اخرون على أن مصالح الصحفيين وتحسين وضعياتهم مسائل تفترض توحيد الجهود وتظافرها ولا يجب ان يحتكرها أي طرف.واعتبر اخرون ان ما صدر عن نقابة الاعلام يؤكد أن الديمقراطية والتنوع والتعددية النقابية هي مجرّد شعارات تُرفع للمزايدة لكنها في الواقع تلقى معارضة من نفس الأطراف التي تتبجح بها وتدافع عنها في العلن.