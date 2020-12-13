بولبابه سالم: من الوقاحة أن يتساءل فاسدون و متحيّلون على مصدر ثروة كادوريم

باب نات -

"احذروا المنافقين : لا يرحموا لا يخلوا رحمة ربي تنزل



كادوريم يوزع الاعانات على الفقراء و المحتاجين ، و يتعهد بترميم 25 مدرسة و مستشفى في المناطق الداخلية .

هناك من يسأل عن مصدر ثروة فنان الراب لكن هؤلاء لم يخبرونا عن مصدر ثرواتهم الطائلة و البذخ الذي يعيشونه خاصة ان تونس صغيرة و الناس تعرف بعضها ،،، هناك من صاروا يملكون سيارات ثمنها 400 مليون و عقارات ثم يتحدثون بوقاحة عن الفساد و الفاسدين ،، وهناك سياسيون انتفخت اجسامهم حتى اختفت رقابهم رغم أنهم لا يملكون معامل او مصانع ،، و هناك طبعا من احترف مهاجمة أصحاب المال ليأخذ الباكو .

بعد الكورونا و انتشار الفقر و تهرئة البنية التحتية للمستشفيات و المدارس دعوا أهل الخير يساعدون ،، الشعارات و الخطابات الرنانة لم تنقذ الطبيب الشهيد في جندوبة و لا مها القضقاضي . (الجوع كافر) .

كادوريم عاش الفقر وهو ابن منطقة شعبية ، و كثير من الاثرياء يساعدون المحتاجين ،، الله وحده عليم بالنوايا و لا ندري من يكون الأقرب إليه ..

كثير ممن يقدمون الدروس تصح فيهم الآية الكريمة "اتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم "

ثمّن الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم المبادرات الانسانية التي يقوم بها فنان الراب كادوريم لفائدة المدارس و المستشفيات العمومية في المناطق الداخلية و سخر من أصوات فاسدين و ممن احترفوا التحيّل الذين يتساءلون عن مصدر ثروة كادوريم رغم انهم غارقون في الوحل و بعضهم صار يملك السيارات الفارهة و العقارات و سياسيون كدسوا الأموال و كبرت بطونهم حتى اختفت رقابهم .