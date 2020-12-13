   Malhoun Maroc - يا شمعة  

بولبابه سالم: من الوقاحة أن يتساءل فاسدون و متحيّلون على مصدر ثروة كادوريم

Publié le Dimanche 13 Decembre 2020 - 10:23 قراءة: 1 د, 16 ث
باب نات - ثمّن الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم المبادرات الانسانية التي يقوم بها فنان الراب كادوريم لفائدة المدارس و المستشفيات العمومية في المناطق الداخلية و سخر من أصوات فاسدين و ممن احترفوا التحيّل الذين يتساءلون عن مصدر ثروة كادوريم رغم انهم غارقون في الوحل و بعضهم صار يملك السيارات الفارهة و العقارات و سياسيون كدسوا الأموال و كبرت بطونهم حتى اختفت رقابهم .

و كتب بولباله سالم في صفحته على الفيسبوك :

"احذروا المنافقين : لا يرحموا لا يخلوا رحمة ربي تنزل

كادوريم يوزع الاعانات على الفقراء و المحتاجين ، و يتعهد بترميم 25 مدرسة و مستشفى في المناطق الداخلية .
هناك من يسأل عن مصدر ثروة فنان الراب لكن هؤلاء لم يخبرونا عن مصدر ثرواتهم الطائلة و البذخ الذي يعيشونه خاصة ان تونس صغيرة و الناس تعرف بعضها ،،، هناك من صاروا يملكون سيارات ثمنها 400 مليون و عقارات ثم يتحدثون بوقاحة عن الفساد و الفاسدين ،، وهناك سياسيون انتفخت اجسامهم حتى اختفت رقابهم رغم أنهم لا يملكون معامل او مصانع ،، و هناك طبعا من احترف مهاجمة أصحاب المال ليأخذ الباكو .
بعد الكورونا و انتشار الفقر و تهرئة البنية التحتية للمستشفيات و المدارس دعوا أهل الخير يساعدون ،، الشعارات و الخطابات الرنانة لم تنقذ الطبيب الشهيد في جندوبة و لا مها القضقاضي . (الجوع كافر) .
كادوريم عاش الفقر وهو ابن منطقة شعبية ، و كثير من الاثرياء يساعدون المحتاجين ،، الله وحده عليم بالنوايا و لا ندري من يكون الأقرب إليه ..
كثير ممن يقدمون الدروس تصح فيهم الآية الكريمة "اتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم "




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