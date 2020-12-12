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وزارة الشؤون المحليّة والبيئة: جلسةُ عمل حول بلديّات جهة قبلي

Publié le Samedi 12 Decembre 2020 - 15:04 قراءة: 0 د, 43 ث
باب نات - ستقبل وزير الشؤون المحليّة والبيئة مصطفى العروي الجمعة 11 ديسمبر 2020، والي قبلّي مصحوبًا بأعضاء مجلس نواب الشعب و رؤساء بلديّات الجهَة وبحضور عدد من اطارات الوزارَة.

وكانت اللقاء فرصةً طرح خلالها والي الجهة جُملة الصعوبات التي تعاني منها بلديات ولاية قبلي من ناحيَة ضعف الموارد البشريّة والنّقص على مُستوى المعدات والتجهيزات، من جهتهم تناول رؤساء البلديات بالنّقاش العديد من النقاط المتعلّقة بالبرامج المُزمع تنفيذُها على غرارِ تهيئة بعض المساحاتِ الخضراء والمُنتزهات العائلية ببعضِ البلديات والاشكاليات المتعلّقة بالبيئة وجماليّة المدن.


من جانبهِ أكد الوزير حرصه على ايلاء كافّة المطالبِ والمقترحات المقدّمة العنايةَ اللازمة خاصةً ما تعلّق منها بتعزيز الموارد البشرية للمجالس البلديّة بهدف تطوير آدائها وزيادة فاعليّاتها، مشدّدا في ذات السياق مواصلة معاضدة الوزارة لمجهود البلديات ومرافقتها في اطار ما تضبطه من أولويات والتعاون مع السّادة أعضاء مجلس النواب في سَبيل تدعيم مسار اللامركزية بكل السُّبل المتاحة وهو ما سينعكس ايجابيّا على بلديات الجهة.

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