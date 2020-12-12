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وزارة الصحة: إجتماع لجنة قيادة فيروس كورونا

Publié le Samedi 12 Decembre 2020 - 12:48 قراءة: 0 د, 37 ث
باب نات - أشرف وزير الصحة فوزي مهدي صباح اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 على الإجتماع الدوري للجنة القيادة بوزارة الصحة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وقد تم بالمناسبة متابعة وتقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 على المستوى الوطني وبحث السبل الكفيلة بمزيد الرفع من جاهزية مخابر التحاليل وتوفير مستلزمات المخابر ومستلزمات الوقاية الذاتية بالإضافة إلى تحيين قائمة الهبات العينية من 10 سبتمبر إلى 10 ديسمبر 2020 والتوافق حول آليات تسريع الحصول على الهبات وإحكام توزيعها على المؤسسات الإستشفائيّة.


كما تم خلال الإجتماع النظر في تحيين الحاجيات من الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية قصد سدّ حاجيات الهياكل الصحية العمومية والإحداثات الجديدة من هذه الموارد بالإضافة إلى متابعة حاجيات هذه الهياكل من سيارات الإسعاف الطبي وذلك بهدف تحسين وتقريب الخدمات الصحية من المواطن في مختلف جهات البلاد.

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